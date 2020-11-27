«Ювентус» рассматривает возможность трансфера Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.
По данным источника, туринцы могут арендовать футболиста с возможностью дальнейшего выкупа. Также не исключён вариант, что между клубами может произойти обмен футболистами.
Ван де Бек подписал с «МЮ» пятилетний контракт с возможностью продления ещё на год. Сообщалось, что «Аякс» без всяких переговоров принял предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. На хавбека также претендовала «Барселона», но каталонцы не смогли приобрести игрока, несмотря на просьбу нового главного тренера Рональда Кумана.
В нынешнем сезоне АПЛ ван де Бек принял участие в шести матчах, в которых забил один гол.
Ван Бастен раскритиковал ван де Бека за решение перейти в «Манчестер Юнайтед»
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