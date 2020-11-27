Баринов: в 7-8 лет работал в магазине и картошку перебирал. Целый косарь за день получил

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как зарабатывал деньги в детстве.

«С малых лет я понимал, что один у мамы и сестры, поэтому в дальнейшем мне надо будет весь груз и ответственность брать на себя. В 7-8 лет работал в магазине. И картошку у себя в селе перебирал: собираешь мешки, рабочий день заканчивается – приходят, считают, сколько у тебя там. И у мамы работал – коробки таскал, и около магазина подметал. Всякое бывало. Самое большое, что я заработал, – косарь за день. Представьте, в семь-восемь лет тысячу заработал. Купил хлеба домой, а на оставшиеся шиковал. Помню, мама мне два или три дня предлагала деньги в школу взять, а я ей говорил: «Не надо! У меня есть». Мама никогда не обижала в плане денег: когда просил, всегда давала. Просто у меня был друг, с которым мы вот так время проводили – и картошку вместе с ним перебирали, и подметали. Один я, может, этого и не делал бы», — рассказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Андрею Панкову.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа он перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).