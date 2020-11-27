«У Палыча много борьбы, у Марко комбинационный футбол». Баринов сравнил Сёмина и Николича

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов сравнил действующего главного тренера «железнодорожников» Марко Николича с бывшим наставником клуба Юрием Сёминым.

«Николич — очень серьёзный. Очень хороший человек в плане жизненных ситуаций – всё прекрасно понимает. Добрый, вежливый, отзывчивый. Когда я травму получил, он мне сказал: «Любая помощь – всё организуем, сделаем» Я получил много слов поддержки. С точки зрения тренерского процесса прилично увеличилась интенсивность. Раньше только в сборной такое было. Когда он пришёл, не говорил об атакующем футболе, а выстраивал свою игру.

Различие между ним и Сёминым в одном: у Палыча много борьбы, а у Марко более комбинационный футбол. Но при этом Николич тоже требует, чтобы никто не убирал ноги, и за это жёстко спрашивает. У Палыча более простой футбол, но этот футбол давал результат. У Марко более сложный – всё зависит от соперника. Мы наигрываем выход из обороны, начиная с вратаря, под каждого отдельного соперника. При Сёмине было меньше тактических занятий», — рассказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Андрею Панкову.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа он перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).