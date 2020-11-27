«У Палыча много борьбы, у Марко комбинационный футбол». Баринов сравнил Сёмина и Николича

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов сравнил действующего главного тренера «железнодорожников» Марко Николича с бывшим наставником клуба Юрием Сёминым.
«Николич — очень серьёзный. Очень хороший человек в плане жизненных ситуаций – всё прекрасно понимает. Добрый, вежливый, отзывчивый. Когда я травму получил, он мне сказал: «Любая помощь – всё организуем, сделаем» Я получил много слов поддержки. С точки зрения тренерского процесса прилично увеличилась интенсивность. Раньше только в сборной такое было. Когда он пришёл, не говорил об атакующем футболе, а выстраивал свою игру.
Различие между ним и Сёминым в одном: у Палыча много борьбы, а у Марко более комбинационный футбол. Но при этом Николич тоже требует, чтобы никто не убирал ноги, и за это жёстко спрашивает. У Палыча более простой футбол, но этот футбол давал результат. У Марко более сложный – всё зависит от соперника. Мы наигрываем выход из обороны, начиная с вратаря, под каждого отдельного соперника. При Сёмине было меньше тактических занятий», — рассказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Андрею Панкову.
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа он перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).
- 27 ноября 2020
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:30
-
07:55
-
07:50
-
07:42
-
07:19
-
06:59
-
06:38
-
06:17
-
06:04
-
06:00
-
05:42
-
03:55
-
03:48
-
03:23
-
03:05
-
02:38
-
02:11
-
02:01
-
01:41
-
01:33
-
01:00
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:50
-
00:19