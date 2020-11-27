Дмитрий Баринов: хочу быть капитаном сборной, а не просто её игроком. Я бы справился

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил о желании стать капитаном сборной России.

«Если Станислав Саламович сказал, что я мог заиграть в «Локо» раньше, значит, он это видел. Надеюсь, что я интересен тренерскому штабу и самой сборной. Даже не надеюсь, а думаю, что это так. Честно, я не могу что-то предсказывать, но когда вернусь на поле, с каждым днём и каждой тренировкой буду доказывать, что хочу быть капитаном сборной, а не просто игроком национальной команды. У меня есть такие амбиции. Справился бы. Почему нет. В «Локо» тоже хочу быть капитаном, пока я здесь. Везде хочу! Мне было удивительно, но очень приятно, когда мне позвонили и сказали: «Саламыч хочет, чтобы ты тоже был на фотосессии». Блин, подумал, как круто! Полетел с удовольствием», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Андрею Панкову.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа он перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).