Баринов рассказал, зачем ударил Роналду локтем в матче с «Ювентусом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, зачем ударил локтем форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча Лиги чемпионов.

«Да, такое было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтём его в спину ударил. Он начал там что-то мне «**** you, **** you» – что-то такое. К судье начал обращаться. Зачем я так? Не знаю. Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причём я ещё и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира.

Тарасов назвал меня отморозком?! Это он так выразился, потому что я вспыльчивый очень. Правда, с возрастом в жизни стал поспокойнее, а вот на футбольном поле никуда само не денется. Хотя и на поле стало лучше. Мне очень сильно помог Стас Сухина – мы с ним два-три раза говорили. Он ко мне подходил, садились вдвоём за столом: «Бара, на каждом совете судей обсуждают только тебя. Давай будем спокойнее», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Андрею Панкову.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа он перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).