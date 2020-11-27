Баринов: когда выхожу из церкви, с меня будто снимают груз, иначе себя ощущаю

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, о посещении храмов и купелей и месте религии в его жизни.

«В 14 лет я попал в интернат «Локо», а там недалеко, на Преображенке, есть церковь. Помню, первый раз пошёл, мама попросила поставить свечки за здравие, а я не знал куда. Начал ходить туда каждую неделю – с того момента посещаю храмы и купели. Молюсь каждый день перед сном. Когда вижу храм, всегда крещусь. Пост не держал, потому что с футболом это сложно совмещать. В плохом состоянии в церковь не надо ходить. Но во время чемпионата я старался ездить почти каждую неделю в Сергиев-Посад – там есть хорошие места и купель. Бывает, правда, что из-за погоды к ней не проедешь – надо ехать через поле. Но, когда выхожу из церкви, с меня будто снимают груз, я себя совсем иначе ощущаю.

Последний раз исповедовался на пасху. Я приехал в церковь в полдесятого вечера, а домой вернулся в полшестого утра – отстоял всю службу, чтобы исповедаться. Народу было очень много, почти всё забито. Я вообще изначально приехал туда днём, чтобы яйца с куличами осветить, но не вышло. Мне сказали: «Милый мой, приезжай-ка ты вечером – мы тебе всё сделаем», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Андрею Панкову.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа он перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).