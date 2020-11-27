Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала информацию о старте голосования по выбору лучшего игрока недели по итогам матчей 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.
За награду поборются такие игроки, как форвард лондонского «Арсенала» Николя Пепе, забивший в ворота норвежского «Мёльде» (3:0), бразильский нападающий «Тоттенхэма» Карлос Винисиус, ставший автором дубля в ворота «Лудогорца» (4:0), форвард ПСВ Коди Гакпо, гол и результативная передача которого помогли его клубу обыграть ПАОК (3:2), и полузащитник «Байера» Карим Демирбай, отдавший голевой пас с «Хапоэль Б-Ш» (4:1).
Проголосовать можно, перейдя по ссылке.
Напомним, что по итогам 3-го тура групповой стадии Лиги Европы лучшим игроком был признан турецкий полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи, сделавший хет-трик в выездной игре с «Миланом» (3:0).
- 27 ноября 2020
-
06:38
-
06:17
-
06:04
-
06:00
-
05:42
-
03:55
-
03:48
-
03:23
-
03:05
-
02:38
-
02:11
-
02:01
-
01:41
-
01:33
-
01:00
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:50
-
00:19
-
00:08
- 26 ноября 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:29
-
23:29
-
23:22
-
23:06
-
22:59
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:26
-
22:06
-
22:01