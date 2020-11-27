Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала информацию о старте голосования по выбору лучшего игрока недели по итогам матчей 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.



За награду поборются такие игроки, как форвард лондонского «Арсенала» Николя Пепе, забивший в ворота норвежского «Мёльде» (3:0), бразильский нападающий «Тоттенхэма» Карлос Винисиус, ставший автором дубля в ворота «Лудогорца» (4:0), форвард ПСВ Коди Гакпо, гол и результативная передача которого помогли его клубу обыграть ПАОК (3:2), и полузащитник «Байера» Карим Демирбай, отдавший голевой пас с «Хапоэль Б-Ш» (4:1).



Проголосовать можно, перейдя по ссылке.



Напомним, что по итогам 3-го тура групповой стадии Лиги Европы лучшим игроком был признан турецкий полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи, сделавший хет-трик в выездной игре с «Миланом» (3:0).

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов