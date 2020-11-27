Лучший ассистент «Эвертона» Лука Динь выбыл из-за травмы на несколько месяцев

27-летний французский защитник «Эвертона» Лука Динь может пропустить несколько месяцев из-за полученной травмы на тренировке английского клуба. Об этом сообщает официальный сайт «ирисок».
У игрока был диагностирован разрыв связки голеностопного сустава, который требует хирургического вмешательства. Операция будет проведена в понедельник, 30 ноября, после которой спустя некоторое время он начнёт реабилитацию под присмотром клубных врачей. Сообщается, что вновь приступить к тренировкам он сможет не ранее чем через 2 месяца.
На «Чемпионате» доступно видео шикарной голевой передачи Диня на Калверта-Льюина в матче с «Фулхэмом» (3:2).
Напомним, что Лука Динь стал игроком «Эвертона» в августе 2018 года, перейдя из каталонской «Барселоны» за € 20,2 млн. В текущем сезоне он провёл 11 встреч во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами, что является лучшим показателем в команде.
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