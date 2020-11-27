Маркус Рашфорд стал обладателем общественной награды «Спорт для социальных изменений»

23-летний нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал победителем в номинации «Спорт для социальных изменений», вручаемой ассоциацией спортивных журналистов Великобритании. Об этом сообщает UtdReport.

Рашфорд получил награду за свою работу, направленную на повышение осведомлённости о проблемах детского питания в Великобритании. Он помог обеспечить 1,3 млн детей в Англии ваучерами на бесплатное школьное питание во время летних каникул. В ходе дальнейшей кампании правительство объявило о выделении более € 450 млн на поддержку бедных детей и их семей в Англии.

«Маркус Рашфорд продемонстрировал зрелость не по годам, ещё раз подчеркнув влияние футболистов в обществе. Он стал героем вне футбольного поля», — сказала председатель ассоциации спортивных журналистов.

На «Чемпионате» доступно видео гола Рашфорда в ворота «Ньюкасла» в матче 5-го тура АПЛ.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провёл 14 встреч за «МЮ» во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами.