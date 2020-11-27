Гаттузо: Марадона прибыл с другой планеты и будет жить вечно

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Диего — гордость этого города. Они видели лучшего футболиста в мире. Он представлял 10-й номер, целый народ, он заставил их мечтать. Многих парней зовут Диего. Он важнее Сан Дженнаро (священный покровитель Неаполя – прим. «Чемпионата»).

У меня много прекрасных воспоминаний о Диего и я имел возможность пообедать с ним несколько раз. Он никогда не умрёт, потому что он был необыкновенным человеком. Он сделал так много необычных вещей. Он также сделал несколько ошибок в жизни, но, повторюсь, он будет жить вечно.

Даже вчера вечером, проезжая через город к отелю, вы могли видеть, что город дышит другим воздухом. Это большая потеря. Диего прибыл с другой планеты, легенда», — цитирует Гаттузо Goal.

Напомним, что Диего Марадона скончался в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет от остановки сердца.