Прощание с Марадоной и возможные изменения в руководстве «Спартака». Главное к утру

Мир простился с легендарным Диего Марадоной, в руководстве московского «Спартака» могут произойти изменения, а московский ЦСКА продолжил безвыигрышную серию российских клубов еврокубках – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Церемонию прощания с Диего Марадоной посетили около 1 млн человек. Во время мероприятия произошли столкновения фанатов с полицией.

2. Газизов не поставил подпись о приёме на работу в «Спартак» нового спортивного директора Попова. Жена Федуна в течение суток может занять должность в руководстве клуба.

3. ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом», игравшим второй тайм вдесятером, и продлил безвыигрышную серию российских клубов в еврокубках до 16 матчей.

4. Дзюба рассказал о разговоре с главным тренером сборной России: созвонились с Черчесовым, обсудили нашу ситуацию. Он меня пожурил по-отечески.

5. Стало известно имя биатлониста сборной России, сдавшего положительный тест на COVID-19.

6. Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА, Нидерланды приблизились.

7. В бою Майк Тайсон — Рой Джонс разрешили нокаут.

8. В чемпионате КХЛ московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило «Локомотив» в овертайме.