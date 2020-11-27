Бонера: у «Милана» единый дух, не важно, с Ибрагимовичем или без него

Исполняющий обязанности главного тренера «Милана» Даниэле Бонера отреагировал на ничейный результат выездной встречи 4-го тура групповой стадии Лиги Европы с французским «Лиллем» (1:1), а также прокомментировал отсутствие из-за травмы 39-летнего форварда Златана Ибрагимовича.

«Мы довольны работой, которую игроки проделывают каждый день, но просто стыдно за результат прошедшего матча. Ещё до игры команда продемонстрировала, что смогла восполнить отсутствие Ибрагимовича. Конечно, он важный игрок, но дух этой команды всегда единый, и не важно – с Иброй или без него», — цитирует Бонеру Goal.

«Лилль», набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Милан» с семью очками располагается на втором месте. Третье место занимает пражская «Спарта» (6), а замыкает таблицу «Селтик» (1).