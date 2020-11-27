Диего Марадона похоронен рядом с родителями

Состоялись похороны легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщает Toda Pasion.
Экс-игрок был похоронен на кладбище Bella Vista, неподалёку от Буэнос-Айреса, рядом со своими родителями. Мероприятие прошло в закрытом формате, участие в нём приняли только родные и близкие Диего.
При этом после церемонии прощания, которая прошла в президентском особняке и собрала огромное количество болельщиков, тысячи людей сопровождали гроб с кумиром до кладбища.
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
- 27 ноября 2020
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