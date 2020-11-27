Диего Марадона похоронен рядом с родителями

Состоялись похороны легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщает Toda Pasion.



Экс-игрок был похоронен на кладбище Bella Vista, неподалёку от Буэнос-Айреса, рядом со своими родителями. Мероприятие прошло в закрытом формате, участие в нём приняли только родные и близкие Диего.



При этом после церемонии прощания, которая прошла в президентском особняке и собрала огромное количество болельщиков, тысячи людей сопровождали гроб с кумиром до кладбища.



О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Похороны Марадоны прошли в закрытом режиме. Он будет покоиться рядом с родителями Фиксируем всё самое важное и продолжаем вспоминать легенду.