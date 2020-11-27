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Диего Марадона похоронен рядом с родителями

Диего Марадона похоронен рядом с родителями
Футбол / Южная Америка 0

Состоялись похороны легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщает Toda Pasion.

Экс-игрок был похоронен на кладбище Bella Vista, неподалёку от Буэнос-Айреса, рядом со своими родителями. Мероприятие прошло в закрытом формате, участие в нём приняли только родные и близкие Диего.

При этом после церемонии прощания, которая прошла в президентском особняке и собрала огромное количество болельщиков, тысячи людей сопровождали гроб с кумиром до кладбища.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Похороны Марадоны прошли в закрытом режиме. Он будет покоиться рядом с родителями
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