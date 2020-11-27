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Илья Геркус: эта еврокубковая кампания уже вошла в историю как самая провальная

Илья Геркус: эта еврокубковая кампания уже вошла в историю как самая провальная
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал неудачные результаты еврокубковой кампании «Зенита», «Краснодара», ЦСКА и «железнодорожников». Клубы Российской Премьер-Лиги пока не смогли одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021.

«С этой еврокубковой кампанией всё понятно — она уже вошла в историю как самая провальная — 0 побед. Ноль побед из шестнадцати игр в групповых этапах. Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге чемпионов мы ещё долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может — и никогда.

Для начала — станет меньше денег. Во-первых, от УЕФА меньше призовых. Во-вторых, нет топовых матчей ЛЧ — нет выручки за билеты от этих матчей и, косвенно, от всех остальных клубных продуктов: мерча, спонсоров, абонементов, лож. Самое главное — намного сложнее доказать акционеру/владельцу, что нужно не то что увеличивать, но даже сохранять финансирование. Клубные бюджеты уменьшатся.

Значит, уменьшатся бюджеты на трансферы. Клубы из низов таблицы знают, а теперь и многим лидерам предстоит узнать, что такое нулевой трансферный бюджет. И это ещё усугубляется тем, что приличные игроки не хотят ехать в клубы, не играющие в еврокубках. То есть больших денег ты предложить не можешь и еврокубков тоже. Такие условия очень отрезвляют. И ставят ещё более жёсткие требования к профессионализму клубных менеджеров.

Конечное состояние клубов после произведённых процедур в целом можно представить, если вспомнить начало 2000-х. Мало легионеров из дальнего зарубежья, много из ближнего, низкие зарплаты, большие премиальные», — написал Геркус в своём «телеграме».

Российские клубы ни разу не победили в 16 еврокубковых матчах сезона
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