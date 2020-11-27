Илья Геркус: эта еврокубковая кампания уже вошла в историю как самая провальная

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал неудачные результаты еврокубковой кампании «Зенита», «Краснодара», ЦСКА и «железнодорожников». Клубы Российской Премьер-Лиги пока не смогли одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021.
«С этой еврокубковой кампанией всё понятно — она уже вошла в историю как самая провальная — 0 побед. Ноль побед из шестнадцати игр в групповых этапах. Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге чемпионов мы ещё долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может — и никогда.
Для начала — станет меньше денег. Во-первых, от УЕФА меньше призовых. Во-вторых, нет топовых матчей ЛЧ — нет выручки за билеты от этих матчей и, косвенно, от всех остальных клубных продуктов: мерча, спонсоров, абонементов, лож. Самое главное — намного сложнее доказать акционеру/владельцу, что нужно не то что увеличивать, но даже сохранять финансирование. Клубные бюджеты уменьшатся.
Значит, уменьшатся бюджеты на трансферы. Клубы из низов таблицы знают, а теперь и многим лидерам предстоит узнать, что такое нулевой трансферный бюджет. И это ещё усугубляется тем, что приличные игроки не хотят ехать в клубы, не играющие в еврокубках. То есть больших денег ты предложить не можешь и еврокубков тоже. Такие условия очень отрезвляют. И ставят ещё более жёсткие требования к профессионализму клубных менеджеров.
Конечное состояние клубов после произведённых процедур в целом можно представить, если вспомнить начало 2000-х. Мало легионеров из дальнего зарубежья, много из ближнего, низкие зарплаты, большие премиальные», — написал Геркус в своём «телеграме».
- 27 ноября 2020
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:30
-
07:55
-
07:50
-
07:42
-
07:19
-
06:59
-
06:38
-
06:17
-
06:04
-
06:00
-
05:42
-
03:55
-
03:48
-
03:23
-
03:05
-
02:38
-
02:11
-
02:01
-
01:41
-
01:33
-
01:00
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:50
-
00:19