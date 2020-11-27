Масалитин: наш футбол болен, и его надо чем-то лечить. Никакие деньги не помогут

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал неудачные результаты еврокубковой кампании «Зенита», «Краснодара», ЦСКА и «железнодорожников». Клубы Российской Премьер-Лиги пока не смогли одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021.



«Мы уже потеряли репутацию на международном уровне, остаётся только уйти красиво. Дай бог ещё пройдёт кто-то в весну Лиги Европы, но всё равно впечатление удручающее от нашего футбола. Естественно, он болен, и его надо чем-то лечить, возможно, чем-то жертвовать. А если ничего не делать, то так и будем с каждым годом уходить всё ниже, ниже и ниже. Никакие деньги не помогут – нам нужно принимать программу развития футбола на государственном уровне. Лучше сделать сначала шаг назад, всё переосмыслить, проанализировать, почему так происходит, и сделать потом два, а то и три шага вперёд. Необходима революция в нашем футболе просто-напросто.



Раньше ещё советский запас оставался, играли люди, рождённые в ту пору, какая-то система сохранялась. ЦСКА и «Зенит» что-то там выигрывали в Европе, но всё время на старом багаже выезжать не будешь, и всё пошло вниз, вниз и вниз. Была надежда, что чемпионат мира даст толчок к развитию футбола в стране, но стало ещё хуже. Где-то в сердцах у нас есть надежда, что мы вот-вот должны выстрелить, что у нас сильная сборная, сильные клубы. Мы привыкли не обыгрывать даже средних соперников, я не говорю уже о топ-командах. Ещё раз говорю: нужна продуманная государственная программа, чтобы поднять футбол в стране и не допустить скатывания на дно», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.ру».

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