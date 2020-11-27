Жена Семака: в начале отношений Сергей спросил, готова ли я родить ему шестерых детей

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» рассказала о начале отношений с мужем.
«В начале моих отношений с Сергеем он спросил меня, готова ли я родить ему шестерых детей. Ответила согласием, и картина нашего будущего приняла ясные очертания», — написала Анна.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а до этого тренировал «Уфу» и входил в штаб в сборной России и санкт-петербургском клубе. В бытность футболистом Сергей выступал за сине-бело-голубых, а также защищал цвета «Рубина», «Москвы», «Пари Сен-Жермен», ЦСКА и «Асмарала». В сборную России вызывался с 1997 по 2010 год.
С Семаком во главе «Зенит» дважды подряд стал чемпионом России и завоевал Кубок и Суперкубок страны. В настоящее время команда, набрав 31 очко в 15 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 27 ноября 2020
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