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«Бац, продано. Как это ещё истолковать?» Уткин — о вызове Нойштедтера в сборную Черчесовым

«Бац, продано. Как это ещё истолковать?» Уткин — о вызове Нойштедтера в сборную Черчесовым
Футбол / Сборная России 0

Известный блогер Василий Уткин вновь прокомментировал скандальное интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Я не увидел для себя ничего нового в этом интервью. Во-первых, Черчесов ничего не может внятно объяснить. Он вообще не в состоянии отвечать на сколько-нибудь прямые вопросы, потому что любой прямой вопрос воспринимает как наезд. А на самом деле ведь хочется просто выяснить. Ну и самое главное: он таким был, наверное, не всегда, но он уже не изменится. Черчесов при власти, сборная для него нечто вроде собственной прекрасной лавочки. Согласитесь, какая прекрасная логика заключается в том, чтобы вызывать Нойштедтера в сборную и даже давать ему время на поле, когда он вне клуба, а когда он в клубе Роман почему-то перестаёт быть нужным. Вам не кажется, что это называется «бац, продано»? Как это ещё можно истолковать? Я вот, например, не знаю. У меня не хватает фантазии.

Есть масса других примеров. Компания Алана Агузарова продолжает успешно трудиться… Короче говоря, каждый охраняет свою полянку и свою делянку. Думаю, в этом Черчесов в эфире преуспел. Ну и дай ему, как говорится, бог удачи», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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