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Александр Зинченко отреагировал на техническое поражение сборной Украины в Лиге наций

Александр Зинченко отреагировал на техническое поражение сборной Украины в Лиге наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал решение присудить национальной команде техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией со счётом 0:3. Таким образом, сборная Швейцарии сохранила место в лиге А, а украинская национальная команда опустилась в лигу В.

«Эта новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже полегче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно – это полностью несправедливое решение. Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я своё мнение, как говорится, извините за выражение, могу засунуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен решаться по спортивному принципу, на футбольном поле.

Я надеюсь, что наша ассоциация футбола сделает всё от себя возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Я уверен в этом. Выиграв два матча в группе, тогда как Швейцария ни разу не победила, мы вылетаем в дивизион B, а швейцарцы остаются в дивизионе А. Где справедливость?

Футбол – это спорт, а в спорте всегда должна присутствовать справедливость. Надеюсь, что решение поменяют и мы дальше сможем радовать болельщиков и получать невероятный опыт с такими топ-сборными», – сказал Зинченко в эфире украинского телевидения.

Сборной Украины присудили техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией
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