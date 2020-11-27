«Ювентус» вернётся к переговорам по контракту с Пауло Дибалой в 2021 году

Переговоры между «Ювентусом» и нападающим Пауло Дибалой относительно нового контракта были заморожены.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на La Stampa, туринский клуб не хочет доходить до момента, когда потеряет футболиста бесплатно, и намерен вернуться к обсуждению соглашения в следующем году.
Как уже сообщалось, Дибала хочет зарабатывать в «Ювентусе» € 15 млн в год, однако «бьянконери» не готовы платить ему столько и предлагают € 10 млн плюс бонусы.
Действующий контракт Пауло со «старой синьорой» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл за туринский клуб 4 матча в Серии А и не отметился результативными действиями. За «Ювентус» Дибала выступает с 2015 года, а до этого защищал цвета «Палермо» и «Институто». С 2015 года вызывается в сборную Аргентины.
- 27 ноября 2020
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