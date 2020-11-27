Названы номинанты на приз лучшему молодому игроку России. В списке впервые нет форварда

Детская футбольная лига (ДФЛ) определила номинантов ежегодной премии «Первая пятёрка», вручаемой лучшему молодому игроку Российской Премьер-Лиги (до 21 года).
В список вошли Артём Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Павел Маслов и Наиль Умяров (оба – «Спартак»), а также Даниил Уткин («Краснодар»).
Впервые в истории премии в число номинантов не вошёл ни один нападающий. В голосовании по определению лучшего игрока примут участие 100 человек: руководители РФС, РПЛ, футбольных клубов, тренеры сборных России, эксперты и представители СМИ. Они должны будут определить из общего списка номинантов пять лучших, расставив их по местам.
Первым обладателем «Первой пятёрки» в 2002 году был форвард «Зенита» Александр Кержаков. Чаще всех призом владела молодёжь ЦСКА – семь раз (Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк, Александр Головин, Фёдор Чалов, Ильзат Ахметов).
- 27 ноября 2020
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