Впервые два игрока Бундеслиги преодолели стоимость в € 100 млн по версии Transfermarkt
Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Бундеслиги, и впервые в истории cразу два игрока преодолели отметку в € 100 млн.
Первым стал нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 100 млн. В этом сезоне Холанд провёл 13 матчей, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи. Второй — нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, который также оценивается в € 100 млн. В сезоне-2020/2021 форвард провёл 10 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Примечательно, что именно эти игроки отметились самым большим приростом и потерей в стоимости. Эрлинг Холанд стал дороже на € 20 млн, а Джейдон Санчо подешевел на € 17 млн.
Эрлинг Холанд быстрее всех забил 15 мячей в Лиге чемпионов
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