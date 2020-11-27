Карапузов: «Динамо» показало, что может бороться за еврокубки. Думаю, мы туда вернёмся
Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов рассказал, кто из старших товарищей помогал ему адаптироваться, а также поделился мыслями о перспективах команды в нынешнем сезоне.
«Когда я только начинал работать с основой, получалось, что выходил на одном фланге с Сергеем Паршивлюком или Гришей Морозовым. Они подсказывали по позиции, потому что сзади меня располагались. Могу вспомнить того же Плиева, Владимира Рыкова, Кирилла Панченко – они много где поиграли.
Мне кажется, мы показали, что можем бороться за еврокубки и призовые места, и сделаем всё для этого. Конечно, по нам болезненно ударил вылет из Лиги Европы. Думаю, мы вернёмся в еврокубки. Мы приложим для этого все силы», — приводит слова Карапузова пресс-служба РПЛ.
Полузащитник «Динамо» Карапузов: хотел бы научиться пониманию игры Александер-Арнольда
Рекомендуем вам
- 27 ноября 2020
-
12:47
-
12:36
-
12:33
-
12:22
-
12:07
-
12:04
-
11:42
-
11:34
-
11:30
-
11:26
-
11:03
-
11:00
-
10:59
-
10:52
-
10:36
-
10:30
-
10:28
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:30
-
07:55
-
07:50
-
07:42
-
07:19
-
06:59
-
06:38
-
06:17
-
06:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам