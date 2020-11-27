Карапузов: «Динамо» показало, что может бороться за еврокубки. Думаю, мы туда вернёмся

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов рассказал, кто из старших товарищей помогал ему адаптироваться, а также поделился мыслями о перспективах команды в нынешнем сезоне.



«Когда я только начинал работать с основой, получалось, что выходил на одном фланге с Сергеем Паршивлюком или Гришей Морозовым. Они подсказывали по позиции, потому что сзади меня располагались. Могу вспомнить того же Плиева, Владимира Рыкова, Кирилла Панченко – они много где поиграли.



Мне кажется, мы показали, что можем бороться за еврокубки и призовые места, и сделаем всё для этого. Конечно, по нам болезненно ударил вылет из Лиги Европы. Думаю, мы вернёмся в еврокубки. Мы приложим для этого все силы», — приводит слова Карапузова пресс-служба РПЛ.

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