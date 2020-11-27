Тедеско допустил, что «Спартак» будет играть в четыре защитника после зимней паузы

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско допустил, что команда в скором времени перейдёт на другую схему. В настоящее время красно-белые играют в три центральных защитника.



«Есть ли смысл «Спартаку» использовать схему с четырьмя защитниками? Да, допускаю это. Но нужно над этим работать и тренировать это. Такой вариант возможен зимой, и есть шанс, что после сборов мы будем играть в четыре защитника», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Спартак», набрав 29 очков в 15 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). В следующем туре красно-белым предстоит сыграть с «Ротором». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 29 ноября. Начало – в 19:00 мск.

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