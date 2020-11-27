Тедеско считает, что Кокорин может играть в «Спартаке» на трёх позициях

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил универсальность нападающего Александра Кокорина.



«Кокорин может играть нападающего, может играть на позиции десятки, на фланге. Он очень вариативен. По нашей схеме, на позиции десятки, позиция фиксирована при обороне. В атаке десятка более подвижна, она может забегать и за спину, и смещаться на фланг. Десятый номер или чистый нападающий — разница небольшая», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Спартак», набрав 29 очков в 15 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). В следующем туре красно-белым предстоит сыграть с «Ротором». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 29 ноября. Начало – в 19:00 мск.

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