Тедеско: всех шокировала смерть Марадоны. Он всегда будет легендой

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал уход из жизни легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.



«Все были шокированы смертью Марадоны. Он много принёс и сделал для футбола. Особенно для Неаполя. Он всегда будет легендой», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



«Спартак», набрав 29 очков в 15 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). В следующем туре красно-белым предстоит сыграть с «Ротором». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 29 ноября. Начало – в 19:00 мск.

Диего Марадона похоронен рядом с родителями