Мурзагулов: если Газизов захочет вернуться в «Уфу», Шайбеков снова станет его заместителем

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время.
«Мы ничего про отставку Газизова не слышали. И я думаю, что это было бы очень странно для такой солидной организации, как «Спартак». Они пригласили такого человека, доверили ему важные реформы не для того, чтобы через несколько месяцев попрощаться. Я думаю, вряд ли такое возможно. «Спартак» — организация серьёзная и владельцы у него тоже люди серьёзные. А те слухи, которые сейчас муссируются, могли бы происходить только с несерьёзными людьми.
Безусловно, с удовольствием бы вернули Шамиля, но я думаю, Газизов уже вышел на тот уровень, когда решение задачи по сохранению места в РПЛ ему будет вряд ли интересен. И потом, насколько я знаю, у него и до приглашения в «Спартак» недостатка в приглашениях от больших клубов не было. Причём не только из российских и не только из ближнего зарубежья. Поэтому я уверен, Шамиль точно без работы не останется. Я вот, например, Москву не люблю и работать в ней не хочу, и если Газизов захочет вернуться домой в Уфу, мы, конечно, с удовольствием вернёмся, и Ринат Шайбеков с удовольствием снова станет его заместителем», — цитирует Мурзагулова телекомпания «Новый Век».
- 27 ноября 2020
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