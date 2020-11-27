Мурзагулов: если Газизов захочет вернуться в «Уфу», Шайбеков снова станет его заместителем

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время.



«Мы ничего про отставку Газизова не слышали. И я думаю, что это было бы очень странно для такой солидной организации, как «Спартак». Они пригласили такого человека, доверили ему важные реформы не для того, чтобы через несколько месяцев попрощаться. Я думаю, вряд ли такое возможно. «Спартак» — организация серьёзная и владельцы у него тоже люди серьёзные. А те слухи, которые сейчас муссируются, могли бы происходить только с несерьёзными людьми.



Безусловно, с удовольствием бы вернули Шамиля, но я думаю, Газизов уже вышел на тот уровень, когда решение задачи по сохранению места в РПЛ ему будет вряд ли интересен. И потом, насколько я знаю, у него и до приглашения в «Спартак» недостатка в приглашениях от больших клубов не было. Причём не только из российских и не только из ближнего зарубежья. Поэтому я уверен, Шамиль точно без работы не останется. Я вот, например, Москву не люблю и работать в ней не хочу, и если Газизов захочет вернуться домой в Уфу, мы, конечно, с удовольствием вернёмся, и Ринат Шайбеков с удовольствием снова станет его заместителем», — цитирует Мурзагулова телекомпания «Новый Век».

Шамиль Газизов может зимой покинуть пост гендиректора «Спартака»