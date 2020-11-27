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«Спартак» должен будет выплатить Газизову € 3 млн в случае досрочного увольнения

«Спартак» должен будет выплатить Газизову € 3 млн в случае досрочного увольнения
Футбол / РПЛ 0

В случае досрочного прекращения сотрудничества «Спартак» должен будет выплатить Шамилю Газизову неустойку в размере € 3 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время. Решение о судьбе управленца будет принято по окончании первой части нынешнего сезона. Потенциальный уход Газизова связан с тем, что его функционал заметно сократится из-за возвращения Дмитрия Попова на пост спортивного директора красно-белых.

Приглашение Попова может быть вызвано недовольством высшего руководства «Спартака» итогами летнего трансферного окна, в ходе которого команду пополнили полузащитники Виктор Мозес и Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Газизов, имеющий право подписи клуба, не принял на работу спортивного директора Дмитрия Попова. Он заявил, что клуб не будет подписывать соглашение с Поповым и сказал: «Либо он, либо я».

Газизов не поставил подпись о приёме на работу в «Спартак» Попова
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