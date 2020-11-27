Тедеско: понимаю, когда фанаты поют что-то хорошее. А когда что-то не очень — не понимаю

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о поддержке команды болельщиками с трибун.
«Понимаю ли я смысл песен и зарядов на трибунах? Да, понимаю, когда поют что-то хорошее, а когда что-то не очень — не понимаю (смеётся). На самом деле не важно, что люди поют, главное – чтобы они приходили на стадион и поддерживали команду. Надеюсь, вскоре увидеть полные трибуны на «Открытии», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак», набрав 29 очков в 15 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). В следующем туре красно-белым предстоит сыграть с «Ротором». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 29 ноября. Начало – в 19:00 мск.
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