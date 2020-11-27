Тедеско: Шильцов и Оганесян — как тростиночки. Порой боюсь, что ветер подует и они улетят

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями о юных футболистах красно-белых.
«Болельщики переживают, что молодым ребятам в «Спартаке» не хватает физической мощи? Дело в том, что 16-17-летние ребята бывают очень разными в этом плане: некоторые развиваются раньше, некоторые — позже. Нужно смотреть на степень развития индивидуально каждого молодого игрока, и тогда уже понимать, сможет ли он выдерживать тренировки с основой.
Например, Данилин проигрывает Маркитесову по физике, но он повыше и более резкий. Да и в целом считаю, что наши молодые игроки хорошо готовы— не нужно быть монстром, чтобы попадать в основу. У каждого свои сильны стороны, и к каждому нужен индивидуальный подход.
Если развить тему, то Шильцов и Оганесян — как тростиночки. Порой боюсь, что они улетят, когда ветер дует. Тем не менее они показывают хороший футбол, несмотря на не самую внушительную мышечную массу. У них ещё всё впереди, нужно только работать», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 27 ноября 2020
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