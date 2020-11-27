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Уткин: выступление Карпина — очень предметное. Баста сразу сдулся

Уткин: выступление Карпина — очень предметное. Баста сразу сдулся
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал конфликт между главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным и рэпером Василием Вакуленко, известным как Баста.

Специалист ранее выступал против проведения концерта музыканта на стадионе «Ростов Арена», поскольку опасался, что газон будет испорчен. Вспоминая об этом, Баста сказал: «Приезжий не может указывать мне место в моём родном городе». Карпин ответил, после чего рэпер опубликовал пост о ситуации.

«Конечно, Валерий Георгиевич хорош в троллинге, но ведь заметьте – это очень и очень предметное выступление. И что же Баста? Баста сразу сдулся. И сдулся на самом деле правильно, он не испугался – ему просто незачем дальше вести этот разговор.

Вы часто называете Карпина шоуменом. Нет, шоумен отступает, когда шоу заканчивается. А Карпин – реальный человек. Он отстаивает свои интересы, свою команду и никому не даёт положить себе палец в рот», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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