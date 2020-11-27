«Карпов никогда не сломается». Гончаренко рассказал, как защитники ЦСКА переживают ошибки

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как защитники красно-синих переживают результативные ошибки.
«Если взять статистику, мы традиционно являемся командой, которая меньше всех пропускает. Допускаем меньше всех голевых моментов. Голы забиваются из центральной зоны. И тогда практически всегда можно найти ошибку центрального защитника.
К сожалению и пресса, и наши болельщики очень сильно повлияли на Васина. Допустим, он у нас лучший защитник матча с «Рубином». Потому что у Хвичи девять обводок, а Васин у него выигрывает восемь, но совершает серьёзный ляп. И, соответственно, давление на Виктора усиливается. Он начинает думать о той ошибке, которую совершил.
Невозможно играть так, чтобы у твоих ворот не было голевых моментов. Игорь Акинфеев тоже должен проделать какую-то работу.
Карпов никогда не сломается. Прошёл момент — он о нём уже забыл, находится в другом совершенно состоянии», — сказал Гончаренко в интервью на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.
- 27 ноября 2020
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