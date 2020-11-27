Агент Алабы намерен в январе начать переговоры с «Челси» и «ПСЖ»

Агент Пини Захави, представляющий интересы защитника «Баварии» Давида Алабы, запланировал переговоры на начало следующего года.



Как сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере», агент намерен в январе начать обсуждение потенциального перехода своего клиента в «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Контракт Алабы истекает следующим летом, поэтому в начале года он сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом, а по окончании сезона – перебраться туда бесплатно.



Ранее сообщалось, что Алаба несколько раз отверг предложение мюнхенцев по новому контракту, а в начале этого месяца в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с австрийцем.



Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл 7 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.

Зидан контактирует с Алабой напрямую. В «Реале» считают, что игрок перейдёт в «ПСЖ»