Криштиану Роналду пропустит ближайший матч «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не поможет команде в матче 9-го тура итальянской Серии А с «Беневенто», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, главный тренер «бьянконери» Андреа Пирло принял решение предоставить 35-летнему португальцу отдых на фоне плотного графика и не станет вызывать его на предстоящую встречу. При этом в строй туринской команды вернулся защитник Леонардо Бонуччи.
Матч «Беневенто» – «Ювентус» состоится завтра, 28 ноября, на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Ювентус», набрав 16 очков в восьми турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидирует в первенстве «Милан» (20). Также опережают «бьянконери» «Сассуоло» (18) и «Рома» (17).
- 27 ноября 2020
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