Виктор Гончаренко: Шамиль Газизов был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об отношении к генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову.
«Серьёзные проблемы «Уфы» только из-за ухода Газизова? Конечно. Он ушёл, и пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Зная его, он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это всё равно что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для «Уфы» это так.
Он был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак». Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся, это уже дерби-противостояние.
Я переживаю только за ЦСКА. Остальное меня не интересует. Более того, если мы играем со «Спартаком», мне непременно надо выиграть, назло Газизову, в том числе», — сказал Гончаренко в интервью на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.
- 27 ноября 2020
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