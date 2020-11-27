Менеджер Марадоны: Диего больше не хотел жить. Он устал и позволил себе умереть

Стефано Чечи, менеджер легендарного футболиста Диего Марадоны, рассказал о трудностях в жизни аргентинца, скончавшегося 25 ноября.



«Начато расследование смерти Диего, и люди теперь указывают пальцем на то, что можно было сделать, но эту идею стоит относить ко всей его жизни. Диего всегда был один – люди думали только о Марадоне. Диего перестал быть Диего в 17 лет. Как с человеком с ним было очень трудно иметь дело, потому что он был хрупким, полным неуверенности, скромным и добродушным. У меня 20 лет прекрасных воспоминаний.



В последнее время Диего запустил себя как физически, так и ментально. Думаю, он устал и позволил себе умереть. Он больше не хотел жить. Семейный хаос, окружавший Диего, означал, что он никогда не почувствует настоящего спокойствия. Даже сейчас, когда он умер, они продолжают вырывать друг другу волосы. Хотя бы теперь Диего сможет быть с теми, кого любил больше всего, – с родителями. Теперь он спокоен», — цитирует Чечи Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

«Марадона больше не хотел жить». Сенсационное заявление после похорон звезды Маэстро умер, но память о нём будет жить вечно.