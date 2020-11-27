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Фанаты «Интера» призывают руководство уволить Антонио Конте

Фанаты «Интера» призывают руководство уволить Антонио Конте
Футбол / Италия 0

Фанаты миланского «Интера» призывают руководство уволить главного тренера клуба Антонио Конте, сообщает Football Italia.

После поражения команды в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» 0:2 в Италии в «Твиттере» начал набирать популярность хештег #ConteOut. Болельщики недовольны нынешним турнирным положением — в четырёх матчах Лиги чемпионов миланский клуб набрал всего два очка.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер», набрав 15 очков в 8 матчах, занимает пятое место.

Конте возглавил «Интер» в мае 2019 года. Контракт специалиста с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом году команда заняла второе место в Серии А и добралась до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье» (2:3).

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