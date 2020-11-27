Фанаты «Интера» призывают руководство уволить Антонио Конте
Фанаты миланского «Интера» призывают руководство уволить главного тренера клуба Антонио Конте, сообщает Football Italia.
После поражения команды в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» 0:2 в Италии в «Твиттере» начал набирать популярность хештег #ConteOut. Болельщики недовольны нынешним турнирным положением — в четырёх матчах Лиги чемпионов миланский клуб набрал всего два очка.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер», набрав 15 очков в 8 матчах, занимает пятое место.
Конте возглавил «Интер» в мае 2019 года. Контракт специалиста с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом году команда заняла второе место в Серии А и добралась до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье» (2:3).
Антонио Конте: если меня уволят из «Интера» до Рождества, значит я не заслужил эту работу
Рекомендуем вам
- 27 ноября 2020
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:45
-
16:26
-
16:21
-
16:08
-
15:58
-
15:51
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:04
-
14:57
-
14:45
-
14:42
-
14:30
-
14:26
-
14:16
-
14:15
-
14:13
-
13:59
-
13:56
-
13:53
-
13:50
-
13:47
-
13:44
-
13:42
-
13:29
-
12:47
-
12:36
-
12:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам