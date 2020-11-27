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Экс-защитник сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет, перейдя в испанский клуб

Экс-защитник сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет, перейдя в испанский клуб
Футбол / Испания 0

Бывший защитник сборной Англии Джолеон Лескотт, завершивший выступление на профессиональном уровне три года назад, возобновил карьеру.

38-летний футболист заключил контракт с клубом «Расинг Мурсия», о чём сообщается в официальном «твиттере» команды, которая выступает в третьем по силе дивизионе Испании. В публикации отсутствует информация о сроке соглашения. Отмечается лишь, что Лескотт примет участие в матче Кубка Испании с «Леванте». Не исключено, что игрок проведёт за клуб всего один матч.

Последней командой Лескотта был «Сандерленд», который он покинул в 2017 году. В ходе своей карьеры Джолеон также выступал за «Вулверхэмптон», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Вест Бромвич», «Астон Виллу» и АЕК, а с 2007 по 2013 год вызывался в сборную Англии.

Ранее президент «Расинга Мурсия» заявил, что возобновить карьеру в его команде может бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О.

Самуэль Это'О может возобновить карьеру в испанском клубе
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