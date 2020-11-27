В Аргентине возбуждено уголовное дело по факту смерти Диего Марадоны
В Аргентине возбуждено уголовное дело по факту смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.
По данным AS, многие аргентинские источники утверждают, что в течение 12 часов перед смертью Марадона не находился под должным наблюдением медицинских работников. Полиция проверит записи с камер видеонаблюдения, а также проведёт анализ крови на наличие остатков каких-либо токсичных веществ.
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Менеджер Марадоны: Диего больше не хотел жить. Он устал и позволил себе умереть
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