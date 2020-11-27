Клопп: для меня встреча с Марадоной была всё равно что встреча с папой римским
Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп вспомнил о встрече с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался 25 ноября.
«Лучший игрок в моей жизни. Возможно, сейчас это не совсем так, ведь я вижу игру Роналду и Месси. Но во времена моей игровой карьеры он был выдающимся игроком. Его жизнь показывает, насколько приятной и в то же время тяжёлой может быть жизнь футболиста мирового уровня.
Я встречал его лишь однажды, что для игрока моего уровня было всё равно что встреча с папой римским. Люди по всему миру отреагировали на его смерть. Возможно, если бы мы проявили должное уважение, пока он был жив, а не делали с ним селфи, это могло бы ему помочь», — приводит слова Клоппа журналист Пол Горст на своей странице в «Твиттере».
Клопп: Марадона всегда был частью моей жизни
Рекомендуем вам
- 27 ноября 2020
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:15
-
18:04
-
17:49
-
17:43
-
17:37
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:45
-
16:26
-
16:21
-
16:08
-
15:58
-
15:51
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:04
-
14:57
-
14:45
-
14:42
-
14:30
-
14:26
-
14:16
-
14:15
-
14:13
-
13:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам