Клопп: для меня встреча с Марадоной была всё равно что встреча с папой римским

Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп вспомнил о встрече с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался 25 ноября.

«Лучший игрок в моей жизни. Возможно, сейчас это не совсем так, ведь я вижу игру Роналду и Месси. Но во времена моей игровой карьеры он был выдающимся игроком. Его жизнь показывает, насколько приятной и в то же время тяжёлой может быть жизнь футболиста мирового уровня.



Я встречал его лишь однажды, что для игрока моего уровня было всё равно что встреча с папой римским. Люди по всему миру отреагировали на его смерть. Возможно, если бы мы проявили должное уважение, пока он был жив, а не делали с ним селфи, это могло бы ему помочь», — приводит слова Клоппа журналист Пол Горст на своей странице в «Твиттере».