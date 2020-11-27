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Клопп: для меня встреча с Марадоной была всё равно что встреча с папой римским

Клопп: для меня встреча с Марадоной была всё равно что встреча с папой римским
Футбол 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп вспомнил о встрече с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался 25 ноября.

«Лучший игрок в моей жизни. Возможно, сейчас это не совсем так, ведь я вижу игру Роналду и Месси. Но во времена моей игровой карьеры он был выдающимся игроком. Его жизнь показывает, насколько приятной и в то же время тяжёлой может быть жизнь футболиста мирового уровня.

Я встречал его лишь однажды, что для игрока моего уровня было всё равно что встреча с папой римским. Люди по всему миру отреагировали на его смерть. Возможно, если бы мы проявили должное уважение, пока он был жив, а не делали с ним селфи, это могло бы ему помочь», — приводит слова Клоппа журналист Пол Горст на своей странице в «Твиттере».

Клопп: Марадона всегда был частью моей жизни
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