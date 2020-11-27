Трабукки: скоро Шомуродова за полцены можно будет вернуть в Россию

Известный футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о переходе форварда Элдора Шомуродова из «Ростова» в «Дженоа». Итальянский клуб заплатил за игрока 9 млн евро.

«Шомуродова не ждёт ничего хорошего. В «Дженоа» игрок получает три хороших паса за 90 минут. Это явно не его. Это большая ошибка «Дженоа» и хорошая сделка «Ростова».

Почему «Дженоа» купил игрока? Они просто сделали очень большую ошибку. Шомуродову нужен такой клуб, который много атакует. В котором есть свой Роман Ерёменко, делающий свои золотые передачи. А последний год у него и в «Ростове» был неудачный. При всей моей личной симпатии к Шомуродову, я боюсь, что это провальный трансфер. Скоро его за полцены можно будет вернуть в Россию», — сказал Трабукки изданию «Рейтинг букмекеров».