Игроки выйдут на ближайшие матчи Серии А с траурной повязкой в память о Диего Марадоне

На матчах 9-го тура чемпионата Италии почтят память легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает пресс-служба Серии А.

Игроки выйдут на поле с траурными повязками на левой руке. Каждый матч начнётся с минуты молчания, в течение которой фотография Марадоны будет проецироваться на большие экраны, как и на 10-й минуте встречи.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Футболисты «Наполи» почтили память аргентинца во время матча Лиги Европы.