Сульшер по вкладу в командную игру «МЮ» сравнил Фернандеша с Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил влияние полузащитника Бруну Фернандеша на игру «красных дьяволов», а также сравнил его с Криштиану Роналду, в начале карьеры игравшем за манкунианцев.



«У Бруну Фернандеша, как в своё время у Криштиану Роналду, определенно есть влияние на игру и на товарищей по команде.



Просто посмотрите на результаты с тех пор, как он пришёл. У него есть энергия и ярко выраженные лидерские качества. Он командный игрок и ключ к нашему успеху.



Некоторым игрокам придётся давать отдых. Мне не очень хотелось говорить Бруну, что он, как и Маркус Рашфорд, пропустят выездной матч с „РБ Лейпциг“. Культура команды — это не про отдельных людей, и Бруно доказывает это снова и снова», — приводит слова норвежца Daily Mail.



Криштиану Роналду с 2003 по 2009 годы играл за «Манчестер Юнайтед». За это время во всех турнирах он провёл 292 матча, в которых забил 118 голов и отличился 69 результативными передачами. Бруну Фернандеш перешёл в стан манкунианцев в январе 2020 года и уже успел в 35 матчах набрать 34 очка по системе «гол+пас».

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