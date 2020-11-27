Сульшер по вкладу в командную игру «МЮ» сравнил Фернандеша с Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил влияние полузащитника Бруну Фернандеша на игру «красных дьяволов», а также сравнил его с Криштиану Роналду, в начале карьеры игравшем за манкунианцев.
«У Бруну Фернандеша, как в своё время у Криштиану Роналду, определенно есть влияние на игру и на товарищей по команде.
Просто посмотрите на результаты с тех пор, как он пришёл. У него есть энергия и ярко выраженные лидерские качества. Он командный игрок и ключ к нашему успеху.
Некоторым игрокам придётся давать отдых. Мне не очень хотелось говорить Бруну, что он, как и Маркус Рашфорд, пропустят выездной матч с „РБ Лейпциг“. Культура команды — это не про отдельных людей, и Бруно доказывает это снова и снова», — приводит слова норвежца Daily Mail.
Криштиану Роналду с 2003 по 2009 годы играл за «Манчестер Юнайтед». За это время во всех турнирах он провёл 292 матча, в которых забил 118 голов и отличился 69 результативными передачами. Бруну Фернандеш перешёл в стан манкунианцев в январе 2020 года и уже успел в 35 матчах набрать 34 очка по системе «гол+пас».
- 27 ноября 2020
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:15
-
18:04
-
17:49
-
17:43
-
17:37
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:45
-
16:26
-
16:21
-
16:08
-
15:58
-
15:51
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:04
-
14:57
-
14:45
-
14:42
-
14:30
-
14:26
-
14:16
-
14:15
-
14:13
-
13:59