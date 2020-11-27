«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Питер Джеймс и Саймон Лонг. Резервный рефери – Майкл Солсбери.

«Кристал Пэлас», набрав 13 очков в 9 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» (11) — 15-е. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур» (20), который по дополнительным показателям опережает «Ливерпуль» (20).

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2020/2021

Календарь чемпионата Англии сезона-2020/2021.