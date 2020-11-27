Пиво, дальние выезды и немного Чалова в новом подкасте о футболе в России на «Чемпионате»

На «Чемпионат. Подкаст» премьера первого выпуска подкаста Евгения Маркова «Наш Чемп» – про Россию и футбол. Говорим научно-популярно о любимой игре через неочевидных героев, путешествия, еду и культуру.

«Нам всем кажется, что мы неплохо разбираемся в футболе. А уж о футболе в России точно знаем не понаслышке. Но подкаст Жени Маркова для многих станет откровением. «Наш Чемп», очевидно, не про очки, голы, секунды. Это самые разные истории: байки, приключения, инсайды, а иногда и актуальные проблемы. Рад, что такой искренний проект о нашем футболе появился в линейке подкастов «Чемпионата», — заявил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

В первом выпуске обсуждаем возвращение пива на стадионы в России! Узнаём, как дела с пивом в Европе, слушаем пивную байку про Черышева из Испании, восхищаемся ЦСКА в лидерах и делимся инсайдами про Чалова и Англию. Наш гость – путешественник и болельщик «Торпедо», который провёл шесть дней в плацкарте, чтобы пробить выезд во Владивосток. Рассказывает, как мыться в поезде и что есть на протяжении недели. C телефона можно послушать по ссылке.

Подкаст доступен на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.