Хазенхюттль: меня интересует только то, что происходит в «Саутгемптоне»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал слухи, что в скором времени он может сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту рулевого «Манчестер Юнайтед».
«Подобные новости — не совсем то, что предпочитаю слушать. Ловлю себя на том, что, слушая радио, замечаю, когда журналисты говорят о футболе, — это мне интересно. Меня интересует только то, что происходит в „Саутгемптоне“.
Я подписал долгосрочный контракт. И то, как мы с каждым днём улучшаем этот клуб, доставляет мне много радости и приносит истинное удовольствие от проделанной работы. Мне кажется, у нас может получиться что-то особенное», — приводит слова австрийского специалиста BBC.
Матч „Саутгемптон“ — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало — в 17:00 мск.
После девяти туров «святые" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. Манкунианцы (13) — на 10-м месте.
- 27 ноября 2020
-
21:57
-
21:56
-
21:24
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:49
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:25
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:52
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:15
-
18:04
-
17:49
-
17:43
-
17:37
-
17:16
-
17:08
-
16:52