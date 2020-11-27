Хазенхюттль: меня интересует только то, что происходит в «Саутгемптоне»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал слухи, что в скором времени он может сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту рулевого «Манчестер Юнайтед».



«Подобные новости — не совсем то, что предпочитаю слушать. Ловлю себя на том, что, слушая радио, замечаю, когда журналисты говорят о футболе, — это мне интересно. Меня интересует только то, что происходит в „Саутгемптоне“.



Я подписал долгосрочный контракт. И то, как мы с каждым днём улучшаем этот клуб, доставляет мне много радости и приносит истинное удовольствие от проделанной работы. Мне кажется, у нас может получиться что-то особенное», — приводит слова австрийского специалиста BBC.



Матч „Саутгемптон“ — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало — в 17:00 мск.



После девяти туров «святые" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. Манкунианцы (13) — на 10-м месте.

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