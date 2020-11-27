«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток арендовать Усмана Дембеле

«Манчестер Юнайтед» не оставляет надежды подписать нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в январское трансферное окно.



Как сообщает Daily Mail, со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы заинтересованы только в краткосрочной аренде и не намерены в будущем выкупать контракт 23-летнего француза. Именно это стало камнем преткновения в летних переговорах между боссами «МЮ» и «блауграны», желающей продать нападающего, чтобы выручить средства на трансферные цели рулевого каталонцев Рональда Кумана.



В нынешнем сезоне Ла Лиги Усман Дембеле провёл шесть матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Также на его счету два гола и одна голевая передача в трёх встречах Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в € 50 млн.

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