Экс-администратор «Спартака»: Федун видит, что пользы от Газизова нет, одни разговоры

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о возможном уходе из клуба гендиректора Шамиля Газизова, который занял свой пост лишь в конце прошлого сезона. Ранее сообщалось, что Газизов недоволен возможным приглашением в «Спартак» спортивного директора Дмитрия Попова. Из-за этого назначения Газизов может уйти из «Спартака».

«Странно, что такие слухи вообще идут, ведь команда играет нормально. Дмитрий Попов для «Спартака» — более значимая фигура, чем Газизов, поэтому он и недоволен.

Газизов как незаметно пришёл, так может и незаметно уйти. Я вообще сначала не понял, за какие заслуги он оказался в клубе. И пока сложно сказать, что он дал «Спартаку». В конце концов, не он приглашал Доменико Тедеско. Если Газизов уйдёт, никакой трагедии не будет.

Вот если клуб покинет Леонид Федун — она произойдёт. Леонид Арнольдович видит, что пользы от Газизова нет, одни разговоры, а разговаривать он умеет и сам», — цитирует «Хаджи RT на русском».