Экс-игрок сборной Англии: у меня не получилось запугать Марадону на ЧМ-1986

Экс-защитник сборной Англии Терри Феник поделился воспоминаниями об игре против Диего Марадоны в четвертьфинале Чемпионата мира — 1986 года.
«Я думаю, что у сборной Англии был сильнее стартовый состав, чем у Аргентины. Но у них был Диего Марадона. Он был определяющей разницей между двумя командами.
В течение многих лет я был озлоблен на него из-за его первого гола в том матче. Но это не отменяет того факта, что он был удивительным талантом. Забив свой второй гол в мачте, он просто деморализовал нас и в итоге заставил покинуть турнир.
Этот парень был уличным бойцом из Буэнос-Айреса. Поле было совершенно ужасным, но Диего бежал в темпе, держа мяч так, словно он висел на веревочке, привязанной к левой ноге. Ты не мог отнять у него мяч.
В течение 90 минут я бил его два или три раза, пытаясь запугать. Но я так и не смог этого сделать. Он разговаривал со мной на протяжении всей игры, просто болтал со мной, как будто это была прогулка в парке", — цитирует Феника Sky Sports.
Будучи игроком, Терри Феник выступал за «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Лестер» и «Суиндон Таун». В настоящий момент 61-летний англичанин является главным тренером сборной Тринидада и Тобаго.
Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.
- 27 ноября 2020
-
20:25
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:52
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:15
-
18:04
-
17:49
-
17:43
-
17:37
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:45
-
16:26
-
16:21
-
16:08
-
15:58
-
15:51
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:20