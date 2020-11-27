Экс-игрок сборной Англии: у меня не получилось запугать Марадону на ЧМ-1986

Экс-защитник сборной Англии Терри Феник поделился воспоминаниями об игре против Диего Марадоны в четвертьфинале Чемпионата мира — 1986 года.



«Я думаю, что у сборной Англии был сильнее стартовый состав, чем у Аргентины. Но у них был Диего Марадона. Он был определяющей разницей между двумя командами.

В течение многих лет я был озлоблен на него из-за его первого гола в том матче. Но это не отменяет того факта, что он был удивительным талантом. Забив свой второй гол в мачте, он просто деморализовал нас и в итоге заставил покинуть турнир.



Этот парень был уличным бойцом из Буэнос-Айреса. Поле было совершенно ужасным, но Диего бежал в темпе, держа мяч так, словно он висел на веревочке, привязанной к левой ноге. Ты не мог отнять у него мяч.



В течение 90 минут я бил его два или три раза, пытаясь запугать. Но я так и не смог этого сделать. Он разговаривал со мной на протяжении всей игры, просто болтал со мной, как будто это была прогулка в парке", — цитирует Феника Sky Sports.



Будучи игроком, Терри Феник выступал за «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Лестер» и «Суиндон Таун». В настоящий момент 61-летний англичанин является главным тренером сборной Тринидада и Тобаго.



Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.