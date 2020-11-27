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Сотруднику похоронного бюро, сфотографировавшемуся с телом Марадоны, угрожают смертью

Сотруднику похоронного бюро, сфотографировавшемуся с телом Марадоны, угрожают смертью
Футбол / Южная Америка 0

Сотрудники похоронного бюро, в котором подготавливали тело легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны к захоронению, были уволены. Трое сотрудников сфотографировались с телом футболиста. Один из них поднял вверх большой палец. Вскоре фотографии начали распространяться в социальных сетях.

«Я работал в похоронном бюро долгие годы. Я – не такой человек, который стал бы делать фото с телами, проявляя неуважение к усопшим. Как могу всё объяснить? Мы работали с телом, тогда подошёл мой сын. Он, как любой мальчик своего возраста, поднял вверх большой палец и сфотографировался.

Я получил множество угроз. Меня знают люди в моём районе. Мне присылают угрозы, обещают убить меня, сломать мою машину, угрожают моим детям. Я не публиковал никакие фото, они были опубликованы с другого телефона. Я никогда не думал, что снимки окажутся в интернете. Я приношу извинения семье Марадоны», — цитирует бывшего сотрудника похоронного бюро Клаудио Фернандеса Globo Esporte.

Сотрудника похоронного бюро, который сфотографировался с телом Марадоны, уволили
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