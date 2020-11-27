Сотруднику похоронного бюро, сфотографировавшемуся с телом Марадоны, угрожают смертью

Сотрудники похоронного бюро, в котором подготавливали тело легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны к захоронению, были уволены. Трое сотрудников сфотографировались с телом футболиста. Один из них поднял вверх большой палец. Вскоре фотографии начали распространяться в социальных сетях.
«Я работал в похоронном бюро долгие годы. Я – не такой человек, который стал бы делать фото с телами, проявляя неуважение к усопшим. Как могу всё объяснить? Мы работали с телом, тогда подошёл мой сын. Он, как любой мальчик своего возраста, поднял вверх большой палец и сфотографировался.
Я получил множество угроз. Меня знают люди в моём районе. Мне присылают угрозы, обещают убить меня, сломать мою машину, угрожают моим детям. Я не публиковал никакие фото, они были опубликованы с другого телефона. Я никогда не думал, что снимки окажутся в интернете. Я приношу извинения семье Марадоны», — цитирует бывшего сотрудника похоронного бюро Клаудио Фернандеса Globo Esporte.
- 27 ноября 2020
-
20:25
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:52
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:15
-
18:04
-
17:49
-
17:43
-
17:37
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:45
-
16:26
-
16:21
-
16:08
-
15:58
-
15:51
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:20