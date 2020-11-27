Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нидерландский форвард серьёзно поранил ноги, застряв в душевой кабине. Фото

Нидерландский форвард серьёзно поранил ноги, застряв в душевой кабине. Фото
Футбол / Прочие турниры 0

Лучший бомбардир нидерландского клуба «НАК Бреда» Сидней ван Хойдонк травмировал ноги из-за того, что застрял в душевой кабине.

Когда форвард пытался выбраться из душевой, стеклянные стенки разбились и футболист поранил ноги. Из-за этого он пропустит матч команды с «Осс», который состоится сегодня, 26 ноября.

Посмотреть фотографии можно на странице ван Хойдонка в "Твиттере".

В нынешнем сезоне ван Хойдонк провёл на поле 12 матчей, стал автором 8 забитых мячей и 2 результативных передач.

«НАК Бреда» занимает 4-е место в турнирной таблице первого дивизиона Нидерландов, набрав 27 очков в 13 матчах. Лидером соревнований является «Алмере Сити» (30), в тройку лидеров входят «Камбуур» и «Де Графсхап» (оба — по 28).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020