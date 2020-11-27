Нидерландский форвард серьёзно поранил ноги, застряв в душевой кабине. Фото
Лучший бомбардир нидерландского клуба «НАК Бреда» Сидней ван Хойдонк травмировал ноги из-за того, что застрял в душевой кабине.
Когда форвард пытался выбраться из душевой, стеклянные стенки разбились и футболист поранил ноги. Из-за этого он пропустит матч команды с «Осс», который состоится сегодня, 26 ноября.
Посмотреть фотографии можно на странице ван Хойдонка в "Твиттере".
В нынешнем сезоне ван Хойдонк провёл на поле 12 матчей, стал автором 8 забитых мячей и 2 результативных передач.
«НАК Бреда» занимает 4-е место в турнирной таблице первого дивизиона Нидерландов, набрав 27 очков в 13 матчах. Лидером соревнований является «Алмере Сити» (30), в тройку лидеров входят «Камбуур» и «Де Графсхап» (оба — по 28).
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